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Происшествия5 октября 2021 14:14

В Ростове из окна общежития выпал и насмерть разбился молодой человек

В причинах гибели юноши сейчас разбираются правоохранители
Ангелина СКИБА
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На месте происшествия уже побывали медики

На месте происшествия уже побывали медики

Фото: Александр БОЙКО

В Ростове на Зорге из окна общежития 5А ЮФУ выпал и насмерть разбился молодой человек. Об этом сообщают очевидцы.

Пока обстоятельства трагедии неизвестны. На месте происшествия уже побывали медики. В причинах гибели юноши сейчас разбираются правоохранители. Известно, что после ЧП здание было оцеплено.

Это уже не первый подобный случай этой осенью. Буквально вчера стало известно о погибшем ростовчанине на улице Пацаева, а еще раньше покончила с собой 14-летняя школьница.

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Сейчас обстоятельства трагедии уточняют следователи (подробности)