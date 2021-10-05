В Ростове из окна общежития выпал и насмерть разбился молодой человек

На месте происшествия уже побывали медики Фото: Александр БОЙКО

В Ростове на Зорге из окна общежития 5А ЮФУ выпал и насмерть разбился молодой человек. Об этом сообщают очевидцы.

Пока обстоятельства трагедии неизвестны. На месте происшествия уже побывали медики. В причинах гибели юноши сейчас разбираются правоохранители. Известно, что после ЧП здание было оцеплено.

Это уже не первый подобный случай этой осенью. Буквально вчера стало известно о погибшем ростовчанине на улице Пацаева, а еще раньше покончила с собой 14-летняя школьница.

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Сейчас обстоятельства трагедии уточняют следователи (подробности)