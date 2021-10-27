Контроль за перевозчиками мусора хотят осуществлять донские власти

Контроль за перевозчиками мусора будет вести правительство. Фото: соцсети

В донском регионе власти заявили, что хотят осуществлять контроль за перевозками и утилизацией строительного мусора. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона.

Заместитель министра ЖКХ Александр Кадетов отметил, что в скором времени может быть введен запрет на использование услуг нелицензированных перевозчиков мусора. А также планируется создать механизм по контролю этой сферы услуг.

Представитель компании регионального оператора предложила назначить ответственных за содержание и обслуживание площадок для сбора отходов во дворах многоэтажек и ужесточить административную ответственность, которую будут нести серые перевозчики.

Кроме того, на заседании поднимался вопрос о необходимости разработки такого механизма, который заставит дончан вывозить отходы именно на полигоны, а не оставлять, например, в ближайшей лесополосе. Этому должен способствовать договор, который позволит разбирать постройки только после того, как будут оплачены услуги на вывоз и утилизацию мусора.

Чиновники уверяют, что такие меры помогут снизить количество свалочных очагов в регионе и сделать деятельность перевозчиков экономически выгодной.

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