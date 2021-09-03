Прокуратура проверит свалку величиной в полтора стадиона «Ростов-Арена»

Свалка уже занимает целый гектар Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по образованию несанкционированного свалочного очага под Ростовом. На окраине села Большие Салы отходы сваливают прямо на землю.

Изо дня в день сюда приезжают около сотни машин и сгружают строительный мусор. Специалисты экоконтроля сообщили, что к данному моменту здесь накопилось уже почти 200 тысяч тонн отходов. Поиски нарушителей привели, в том числе, к бывшему универсаму «Северный», который находился на бульваре Комарова, 28. Здание было отдано под снос и все отходы, а именно - бетонные перекрытия, утеплитель, гипсокартон и многое другое - грузовые автомобили перевозят и сгружают в чистом поле. Специалисты запечатлели «путь» этих отходов на видео и фото.

На эту свалку привозят отходы и другие серые перевозчики. Она простирается уже на десяток тысяч квадратных метров, а в высоту выросла до восьми метров. Стоит отметить, что в регионе работают законные пункты приема строительных отходов - в Ростове-на-Дону в переулке 1-м Машиностроительном, а также вблизи хутора Веселый.

- Площадь захламления на обнаруженной свалке - 1 гектар - сопоставима с 1,5 футбольными полями стадиона «Ростов-Арена», - сообщили в отделе экоконтроля ГК «Чистый город». - Помимо прокуратуры материалы переданы и в региональное минприроды для привлечения нарушителей к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на ликвидацию стихийных свалок потратят почти 50 млн рублей

С начала года ликвидировали уже более 2 тысяч мусорных очагов (подробнее)

Рекультивацию мусорного полигона Таганрога планируют начать в 2022 году

В ближайшее время будут решать вопросы для выделения средств городу (подробнее)