Ремонт дороги на Рабочей площади обойдется властям в 12,1 миллиона рублей

В Ростове отремонтируют дорогу на Рабочей площади Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице отремонтируют проезжую и тротуарную часть на Рабочей площади. На проведение всех видов работ планируется выделить 12,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять участие в тендере могут подать свои заявки до 18 ноября. Выбранному подрядчику будет предстоять заняться благоустройством внутренней и внешней части дорожного покрытия, а по итогу должна быть нанесена разметка на асфальте.

Проведение работ будет финансироваться как из областного, так и из городского бюджетов. Приступить к ремонту планируется уже 1 апреля, а окончен он должен быть к 1 июля.

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Реконструкцию планируется окончить к 1 июля 2022 года.