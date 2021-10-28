Кенгуру в ростовском зоопарке перевели в новый вольер

В ростовском зоопарке в новый вольер переселили кенгуру. Фото: администрация Ростова

В донской столице местные жители теперь могут понаблюдать за самыми редкими в России австралийскими сумчатыми кенгуру. Они получили новый просторный вольер. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В ростовском зоопарке содержатся два северных кенгуру женского пола. Теперь для них в вольере, кроме большого выгульного луга, засеянного травой, сделали еще и новый утепленный домик.

- Этих питомцев ранее передал Новосибирский зоопарк. Теперь в наших планах – найти самца такого же уникального вида для формирования полноценной группы, - написал Алексей Логвиненко.

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Сейчас животные привыкают к новому месту обитания и людям.