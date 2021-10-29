Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 7:00

На ремонт улицы Вересаева в Ростове уйдет более семи миллионов рублей

Деньги на работы выделят городские и областные власти
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове отремонтируют улицу Вересаева

В Ростове отремонтируют улицу Вересаева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове было принято решение о ремонте улицы Вересаева. На эти нужды планируется потратить 7,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 18 ноября. Выбранному комиссией подрядчику будет предстоять провести ремонт нижнего и верхнего слоя дороги. Также он должен будет отремонтировать тротуары и нанести дорожную разметку.

Деньги будут выделены из городского и областного бюджетов. Ремонт будет вестись от улицы Щедрина до улицы Сурикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт дороги на Рабочей площади обойдется властям в 12,1 миллиона рублей.

Ремонтные работы здесь планируется начать 1 апреля.