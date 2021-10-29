На ремонт улицы Вересаева в Ростове уйдет более семи миллионов рублей

В Ростове отремонтируют улицу Вересаева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове было принято решение о ремонте улицы Вересаева. На эти нужды планируется потратить 7,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 18 ноября. Выбранному комиссией подрядчику будет предстоять провести ремонт нижнего и верхнего слоя дороги. Также он должен будет отремонтировать тротуары и нанести дорожную разметку.

Деньги будут выделены из городского и областного бюджетов. Ремонт будет вестись от улицы Щедрина до улицы Сурикова.

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Ремонтные работы здесь планируется начать 1 апреля.