В Ростове силовики задержали еще одну подозреваемую в деле об аксайских рынках

Женщину заключили под стражу на два месяца
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове задержана еще одна подозреваемая по уголовному делу об аксайских рынках. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Ленинским районным судом города Ростова избрана мера пресечения в отношении подозреваемой в совершении преступлений — организации преступного сообщества или участия в нем, а также незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Женщина будет заключена под стражу сроком на два месяца — до 26 декабря включительно.
По версии органов предварительного следствия, она является одним из членов преступной организации Бабаева.
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