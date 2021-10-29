В Ростовской области от должности отстранен глава Кагальницкого района

Свой пост покинул глава Кагальницкого района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе от должности был отстранен глава администрации Кагальницкого района Игорь Грибов. Причиной стало то, что в отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Как отмечается в СМИ, чиновнику вменяется превышение должностных полномочий. Есть вероятность, что это связано с выдачей сиротам квартир с плесенью. Его задержали 18 октября, судом мужчине была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время подозреваемому запрещено выходить из дома по ночам пользоваться Интернетом.

- Зерноградский районный суд временно отстранил Грибова от занимаемой должности. Решение было принято 29 октября, - говорится в тексте сообщения.

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