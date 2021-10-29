Бывший главный архитектор донской столицы стал фигурантом уголовного дела

Бывшего главного архитектора Ростова обвиняют в превышении полномочий
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора города Романа Илюгина. Об этом сообщается в электронной картотеке дел Ворошиловского районного суда.
Это дело тянется еще с 2019 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий и обвиняют в том, что он разрешил незаконно строить дома. Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела.
В 2020 году бывший архитектор был оправдан судом, с этим оказалась не согласна прокуратура. И в итоге дело направили на новое рассмотрение.
В настоящее время прокурор требует наказания в виде четырех лет лишения свободы. Дело рассматривается в Ворошиловском районном суде.
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