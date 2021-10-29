Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 20:55

Бывший главный архитектор донской столицы стал фигурантом уголовного дела

Его подозревают в превышении должностных полномочий
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бывшего главного архитектора Ростова обвиняют в превышении полномочий

Бывшего главного архитектора Ростова обвиняют в превышении полномочий

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора города Романа Илюгина. Об этом сообщается в электронной картотеке дел Ворошиловского районного суда.

Это дело тянется еще с 2019 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий и обвиняют в том, что он разрешил незаконно строить дома. Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела.

В 2020 году бывший архитектор был оправдан судом, с этим оказалась не согласна прокуратура. И в итоге дело направили на новое рассмотрение.

В настоящее время прокурор требует наказания в виде четырех лет лишения свободы. Дело рассматривается в Ворошиловском районном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области от должности отстранен глава Кагальницкого района.

Теперь подозреваемому запрещено выходить из дому по ночам и пользоваться интернетом.