Бывший главный архитектор донской столицы стал фигурантом уголовного дела

Бывшего главного архитектора Ростова обвиняют в превышении полномочий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора города Романа Илюгина. Об этом сообщается в электронной картотеке дел Ворошиловского районного суда.

Это дело тянется еще с 2019 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий и обвиняют в том, что он разрешил незаконно строить дома. Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела.

В 2020 году бывший архитектор был оправдан судом, с этим оказалась не согласна прокуратура. И в итоге дело направили на новое рассмотрение.

В настоящее время прокурор требует наказания в виде четырех лет лишения свободы. Дело рассматривается в Ворошиловском районном суде.

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