В Ростове отремонтируют улицу Сурикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице власти приняли решение отремонтировать дорожное покрытие на улице Сурикова. На проведение работ планируется потратить более 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки на участие до 18 ноября. Потенциальный подрядчик выполнит ремонт верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия, тротуарного покрытия, а на финальном этапе нанесет дорожную разметку.

Все работы будут финансироваться из городского и областного бюджетов. Начать их планируется 1 апреля будущего года, а закончить к 1 июля. Отметим, что ремонт будет идти от улицы Вересаева до улицы Щаденко.

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Деньги на работы выделят городские и областные власти.