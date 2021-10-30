В донской столице эвакуировали ТЦ "МегаМаг"

В Ростове эвакуировали ТЦ "МегаМаг"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В донской столице минувшим вечером из-за сообщения о минировании был эвакуирован торговый центр "МегаМаг". О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.
Горожане рассказали, людей выгнали из магазина на улицу. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и полицейские. Источник в правоохранительных органах сообщил, что кто-то позвонил в полицию и сообщил о минировании здания.
Но официального подтверждения данной информации пока нет.
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Очевидцы утверждают, что в организацию поступило сообщение о заминировании.