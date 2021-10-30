В Ростове весной сделают ремонт на улице Фрунзе

В Ростове отремонтируют улицу Фрунзе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону городские власти запланировали привести в надлежащий вид улицу Фрунзе. На проведение дорожных работ будет потрачено более 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Желающие принять участие в тендере могут подать свои заявки до 18 ноября. Выбранный комиссией подрядчик выполнит ремонт нижнего и верхнего дорожного покрытия, приведет в порядок тротуары и в самом конце нанесет на новенький асфальт дорожную разметку.

Проведение всех видов работ будет финансироваться из городского и областного бюджетов. Ремонт здесь планируется начать 1 апреля, а окончить к 1 июня. Согласно опубликованной документации, в порядок приведут участок дороги от проспекта Буденновского до улицы Стадионной.

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