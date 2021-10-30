Столкновении иномарки и КаМАЗа обернулось летальным исходом для водителя легковушки

На трассе под Ростовом произошла смертельная авария
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Родионово-Несветайском районе Ростовской области случилась смертельная авария.
Инцидент произошел в пятницу, 29 октября, около восьми часов вечера на трассе «Ростов-Новошахтинск». По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с КаМАЗом.
В результате аварии травмы несовместимые с жизнью получил водитель легковушки. Он скончался на месте происшествия. Прибывшие к месту аварии медики смогли лишь констатировать смерть.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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