Столкновении иномарки и КаМАЗа обернулось летальным исходом для водителя легковушки

На трассе под Ростовом произошла смертельная авария Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в пятницу, 29 октября, около восьми часов вечера на трассе «Ростов-Новошахтинск». По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с КаМАЗом.

В результате аварии травмы несовместимые с жизнью получил водитель легковушки. Он скончался на месте происшествия. Прибывшие к месту аварии медики смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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