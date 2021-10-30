В Ростове запланировали отремонтировать дорогу в переулке Дальнем

В Ростове отремонтируют дорогу в переулке Дальнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице в следующем году запланирован ремонт дорожного покрытия в переулке Дальнем. На проведение работ будет выделено порядка 4,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Всем желающим принять участие в тендере предлагается подать свои заявки до 17 ноября. Выбранный подрядчик произведет замену нижнего и верхнего слоя дорожного покрытия, приведет в порядок тротуарные дорожки и по итогу нанесет дорожную разметку.

Финансироваться все работы будут из городского и областного бюджетов. Рабочие будут трудиться в промежутке от улицы Зоологической до улицы Павлодарской. Начать их планируется 1 апреля, а полностью окончить к 1 июня.

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