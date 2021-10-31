В Ростове приведут в порядок переулок Автомобильный

В Ростове отремонтируют переулок автомобильный Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донской столице благоустроят переулок Автомобильный. На его ремонт будет потрачено более 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все, кто хочет принять участие в тендере могут подать свою заявку до 17 ноября. Когда подрядчик будет определен, то, согласно техзаданию, он должен будет выполнить замену верхнего и нижнего слоев асфальта, также облагородит тротуары и нанесет дорожную разметку.

Деньги на проведение всех видов работ будут выделены из городского и областного бюджетов. Приступить к работе планируется 1 апреля, а полностью она должна быть окончена к 1 июля.

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