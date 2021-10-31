На ремонт улицы Целиноградской будет выделено свыше трех миллионов рублей

В Ростове отремонтируют улицу Целиноградскую Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице приведут в порядок еще одну улицу в центре города. Речь идет об улице Целиноградской. Потратить на проведение работ властям придется более 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 17 ноября. После этого будет идти работа комиссии, которая определит победителя тендера. А уж он-то впоследствии займется заменой верхнего и нижнего слоя дорожного покрытия, приведением в надлежащий вид тротуаров и нанесением дорожной разметки.

Работы в этом месте начнутся 1 апреля, а окончить их, по договору, следует к 1 июня. Финансироваться они будут из городского и областного бюджетов. А трудиться рабочие будут на отрезке - от проспекта Буденновского до улицы Стадионной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове приведут в порядок переулок Автомобильный.

Власти планируют потратить на его благоустройство более 11,5 миллиона рублей.