В донской столице ищут подрядчика для сноса старинного здания

В Ростове снесут старинный дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице запланировали снести один из старинных домов, который находится по адресу: Суворова, 36. Он был построен еще в начале 20 века - в 1917 году. На эти нужды планируется потратить более семи миллионов рублей. Информация о его планируемом сносе была опубликована на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением ЖКХ Кировского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 9 ноября. Согласно опубликованной документации, выбранному подрядчику будет предстоять не только снести здание, но и утилизировать весь строительный мусор. В настоящий момент это двухэтажное здание с деревянными перекрытиями признано аварийным, но в нем по-прежнему живут люди и снимают помещения арендаторы.

Выполнить все работы необходимо в течение десяти дней с момента заключения контракта.

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Деньги на проведение работ направят городские и областные власти.