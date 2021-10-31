Власти Зернограда запланировали благоустроить местный парк

В Ростовской области благоустроят парк
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области запланировали благоустроить местный парк в городе Зернограде. На эти нужды будет выделено 143,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.
Конкурс был объявлен зерноградской администрацией. Все желающие могут подать заявку на участие в тендере до 8 ноября. После проведения аукциона выбранный подрядчик, согласно техзаданию, проведет снос деревьев, организует системы электро и водоснабжения объекта, а также выполнит укладку дорожного покрытия и займется озеленением территории. Стоит отметить, что исполнитель еще уберет и утилизирует весь скопившийся строительный мусор. Кроме того, контракт включает в себя работы по сбору и утилизации строительного мусора, который точно появится во время остальных работ.
Все работы необходимо будет выполнить до 18 ноября 2022 года.
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Стоимость контракта составляет более семи миллионов рублей.