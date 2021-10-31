Ростовские общественники высказались против треш-стримов

Благодаря ростовским общественникам в России могут запретить трансляцию треш-стримов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественники донского региона высказались за запрет трансляций так называемых треш-стримов. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания Ростовской области.

Члены региональной общественной палаты предложили разработать законопроект, согласно которому, будет запрещено распространять жесткий онлайн-контент. Такое предложение внесла сенатор от Ростовской области, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Такое предложение в Ростовской области было разработано еще в начале года, позже его направили в федеральный парламент. В настоящее время уже подготовлены правки для уголовного кодекса и проходят согласование в Госдуме России.

- Один из недавних случаев, когда в ходе прямого эфира беременную женщину в легкой одежде выгнали на мороз, в результате чего она погибла. При этом весь процесс фактического убийства транслировался в прямом эфире, - сообщила Ирина Рукавишникова.

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