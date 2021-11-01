Поставка жидкого кислорода обойдется ростовскому медцентру почти в пять миллионов рублей

Ростовский медцентр ищет поставщика кислорода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовский консультативно-диагностический центр "Здоровье" начал поиски подрядчика для поставки жидкого медицинского кислорода. На его закупку планируется потратить более 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. В настоящее время все заявки на него уже поданы и идет определение победителя. Выбранному подрядчику необходимо будет доставить в центр 165 тысяч килограммов спасительного кислорода. Поставка должна будет осуществляться по требованию учреждения. Срок - не более двух дней с момента получения заказа. Весь товар должен быть получен до 1 марта 2022 года.

Деньги на закупку, по данным указанным в конкурсной заявке, выделит Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

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В Ростовскую областную клиническую больницу никто не захотел завезти кислород.

Аукцион пришлось отменить из-за отсутствия заявок.