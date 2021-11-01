Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 ноября: в нерабочий понедельник дороги оказались свободны

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
На Западном заторами скованы лишь улицы Малиновского и Всесоюзная.
В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улицах Вавилова, Зрелищной и 4-й Турнирной.
На Северном, как и в центре города проезд абсолютно свободен.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского, 1-я Линия, проспекту Шолохова.
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