Ростовчане оказались недовольны строительством игрового комплекса возле парка Плевен

Ростовчане оказались против строительства детского игрового комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице местные жители Западного микрорайона оказались против строительства нового детского игрового комплекса. Свое негодование они высказали на портале "Благоустройство города".

Горожане обратились к властям с просьбой прекратить строительство, которое ведется возле парка имени города Плевен. Игрокомплекс рабочие начали возводить вблизи памятника советско-болгарской дружбе. Но местные жители в один голос уверяют, что ему тут совершенно не место.

- Площадь буквально недавно привели в порядок, зачем нарушать её исторический ансамбль? - поделились своим мнением горожане в тексте обращения.

В настоящее время идет назначение исполнителя для урегулирования этого вопроса.

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