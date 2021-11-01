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Общество1 ноября 2021 20:28

Ростовчане оказались недовольны строительством игрового комплекса возле парка Плевен

Горожане отметили, что там ему не место
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ростовчане оказались против строительства детского игрового комплекса

Ростовчане оказались против строительства детского игрового комплекса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице местные жители Западного микрорайона оказались против строительства нового детского игрового комплекса. Свое негодование они высказали на портале "Благоустройство города".

Горожане обратились к властям с просьбой прекратить строительство, которое ведется возле парка имени города Плевен. Игрокомплекс рабочие начали возводить вблизи памятника советско-болгарской дружбе. Но местные жители в один голос уверяют, что ему тут совершенно не место.

- Площадь буквально недавно привели в порядок, зачем нарушать её исторический ансамбль? - поделились своим мнением горожане в тексте обращения.

В настоящее время идет назначение исполнителя для урегулирования этого вопроса.

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