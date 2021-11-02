На снос фонтана в Советском районе Ростова потратят 3,6 миллиона рублей

В Ростове снесут один из городских фонтанов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице демонтируют один из городских фонтанов. В настоящее время композиция находится в Советском районе на бульваре Дружбы, 1. На его снос потребуется 3,6 миллиона рублей. Сейчас ведутся поиски подрядчика для выполнения всех типов работ. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением ЖКХ Советского района. Всем желающим принять участие в тендере предлагается подать заявки до 9 ноября. Выбранному комиссией подрядчику предстоит выполнить работы по демонтажу фонтана.

Согласно опубликованной документации, все работы должны быть выполнены в период с момента заключения контракта до 20 декабря нынешнего года. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета.

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Партии будут доставлять по требованию заказчика.