Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 ноября: дороги в городе свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

На Западном заторами скованы лишь улицы Малиновского, Всесоюзная и проспект Стачки.

В центре города затор образовался на проспекте Михаила Нагибина.

В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улицах Зрелищной и 1-й Форматной.

На Северном, как и в центре города, проезд абсолютно свободен.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Страны Советов, Менжинского, 14-я Линия, проспекту Шолохова.

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