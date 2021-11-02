Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 ноября: дороги в городе свободны

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
На Западном заторами скованы лишь улицы Малиновского, Всесоюзная и проспект Стачки.
В центре города затор образовался на проспекте Михаила Нагибина.
В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улицах Зрелищной и 1-й Форматной.
На Северном, как и в центре города, проезд абсолютно свободен.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Страны Советов, Менжинского, 14-я Линия, проспекту Шолохова.
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