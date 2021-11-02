В Ростовской области заработала "горячая линия" по вопросам лекарственного обеспечения больных ковидом

В Ростовской области заработала "горячая линия" для болеющих коронавирусом на дому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе открылась горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения больных ковидом, находящихся на лечении в домашних условиях.

В Росздравнадзоре по Ростовской области открыта горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении пациентов с COVID-19. Сотрудники будут принимать обращения и в нерабочие, и праздничные дни.

- Телефон, на который граждане могут звонить по вопросам необеспечения указанными лекарственными препаратами, - 8 (863) 286-98-16, - говорится в тексте сообщения.

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Операторы будут консультировать и регистрировать вызовы врача на дом.