Соблюдение санитарных норм на пленуме КПРФ проверят в Ростовской области

Фотографии конференции передадут на проверку в административную инспекцию. Фото: сайт областного отделения компартии

Собрание партии КПРФ проверит административная комиссия на факты нарушения антиковидных требований. Об этом на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев в своем докладе о повышении эффективности контроля за соблюдением ограничительных мер и масочного режима.

- В условиях сложной обстановки с ковидом некоторые мероприятия проводят общественные организации. Например, конференция, проведенная 31 октября по проспекту Нагибина представителями КПРФ, - говорит замгубернатора. - В зале собрано большое количество граждан: санитарное расстояние не соблюдено, люди без масок.

Как сообщил Михаил Корнеев. материалы переданы в административную инспекцию для изучения и составление протокола в отношении юридического лица и ответственного должностного лица организации. Составление протокола запланировано на 9 ноября.

- Коллеги, на вашей же территории это все проводится. Почему мы должны это все выявлять из средств массовой информации и потом через время действовать? - обратился к главам администраций замгубернатора.

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