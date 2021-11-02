Автоледи устроила ДТП, где пострадала ее дочь

В Ростовской области в аварии пострадал ребенок. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области в аварии пострадал ребенок.

Инцидент произошел во вторник, 2 ноября, около шести часов вечера на обходе Волгодонска. По предварительным данным, 38-летняя автоледи на автомобиле Hyundai Accent, выполняя поворот налево с крайнего правого ряда не убедилась в безопасности маневра и врезалась в попутную машину марки Lada Priora, за рулем которой находился 37-летний водитель.

В результате аварии пострадала четырехлетняя девочка, которая находилась в салоне иномарки. К счастью, тяжелых травм удалось избежать, так как ребенок ехал в детском кресле и была надежно пристегнута ремнями безопасности.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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В столкновении пострадали оба водителя.