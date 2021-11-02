В донской столице открыл свои двери для посетителей отель Radisson

В Ростове открылся новый отель. Фото: Инстаграм-аккаунт отеля

В донской столице после долгого ожидания открылся отель сети Radisson. Его открытие прошло в понедельник, 1 ноября. Гостиница находится в районе торгово-развлекательного центра «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина.

В строительство объекта было инвестировано более одного миллиарда рублей. Всего в отеле оборудованы 169 номеров различных категорий, кроме того, здесь есть пять переговорных комнат и конференц-зал, рассчитанный на 250 человек, фитнес-зал, ресторан и винный бар. Стоит отметить, что из гостиницы есть прямые выходы в торговый центр и кинотеатр.

Это уже второй отель сети Radisson в Ростове, первый функционирует с 2017 года и находится на улице Береговой.

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