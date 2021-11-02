В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста

В Ростовской области произошло смертельное ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе случилась смертельная авария.

Инцидент произошел во вторник, 2 ноября, около половины шестого вечера в селе Заветном Ремонтненского района. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia в переулке Гвардейском в районе дома № 54 сбил 74-летнего велосипедиста.

Стоит отметить, что ни на одежде велосипедиста, ни на велосипеде не было светоотражающих элементов. Водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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