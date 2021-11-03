Пробки в Ростове-на-Дону на утро 3 ноября: по дорогам можно двигаться свободно

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 3 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
На Западном заторами скованы лишь улица Малиновского и проспект Стачки.
В центре города по дорогам можно передвигаться без помех.
В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улице Вавилова.
На Северном, как и в центре города, проезд абсолютно свободен.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улице Страны Советов и проспекту Шолохова.
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