Пробки в Ростове-на-Дону на утро 3 ноября: по дорогам можно двигаться свободно

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 3 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

На Западном заторами скованы лишь улица Малиновского и проспект Стачки.

В центре города по дорогам можно передвигаться без помех.

В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улице Вавилова.

На Северном, как и в центре города, проезд абсолютно свободен.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улице Страны Советов и проспекту Шолохова.

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