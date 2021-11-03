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Общество3 ноября 2021 22:18

Добродушные ростовчане стали спасать непривитых земляков

Имеющие QR-код горожане предлагаю услуги похода в торговый центр
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове горожане предлагают свои услуги непривитым землякам

В Ростове горожане предлагают свои услуги непривитым землякам

Фото: с сайта объявлений "Авито".

В донской столице местные жители начали публиковать объявления на популярном сайте о помощи. Горожане, имеющие QR-код предлагают В Ростове-на-Дону привитые жители города стали предлагать услуги по походу в торговый центр за покупками.

За такую услугу «бизнесмены» просят от 500 до 1000 рублей. Привитые горожане предлагают походы в ТЦ, сопровождение ребенка в кино или театр, будучи при этом на видеосвязи с родителем.

Гарантией выполнения служит имеющийся QR-код. Его предъявляют заказчику, а затем отправляются за покупками в магазины. Стоит отметить, что в Ростовской области продолжает расти количество вакцинированных граждан.

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