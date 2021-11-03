Добродушные ростовчане стали спасать непривитых земляков

В Ростове горожане предлагают свои услуги непривитым землякам Фото: с сайта объявлений "Авито".

В донской столице местные жители начали публиковать объявления на популярном сайте о помощи. Горожане, имеющие QR-код предлагают В Ростове-на-Дону привитые жители города стали предлагать услуги по походу в торговый центр за покупками.

За такую услугу «бизнесмены» просят от 500 до 1000 рублей. Привитые горожане предлагают походы в ТЦ, сопровождение ребенка в кино или театр, будучи при этом на видеосвязи с родителем.

Гарантией выполнения служит имеющийся QR-код. Его предъявляют заказчику, а затем отправляются за покупками в магазины. Стоит отметить, что в Ростовской области продолжает расти количество вакцинированных граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это зомби-апокалипсис!»: Ростовчане рассказали, что происходит в торговых центрах во время ноябрьских ограничений из-за коронавируса.

Что думают горожане об антиковидных ограничениях в ТЦ.