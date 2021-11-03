«Это зомби-апокалипсис!»: Ростовчане рассказали, что происходит в торговых центрах во время ноябрьских ограничений из-за коронавируса

Магазины словно вымерли Фото: Ольга ГОПАЛО

Половину продолжительных выходных дончане уже прожили. Кафе закрыты, увеселительные заведения тоже, магазины непродовольственных товаров под замком. Последнюю надежду совместить приятное с полезным - выбраться из дома, прогуляться и закупиться всем необходимым - многие возлагали на торговые центры, которые, конечно, предупредили о том, что будут работать, но с оглядкой на ограничения.

Ростовчане пошли на разведку, и вот что у них получилось.

«НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА»

Шутка недели в сети — это, конечно, «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Завтра это могут уже запретить!»

- Сейчас, наверное, поеду штукатурку закуплю. Вдруг выходные будут, а я не подготовился! - не растерялся читатель.

Других возмутили кадры из гипермаркетов в крупных ТЦ, где полки с непродовольственными товарами затянули заградительной лентой. И даже, если человек возьмет запретную краску для волос, на кассе ее не отпустят. Среди шквала возмущенных комментариев появилась и «пояснительная бригада».

Ростовчан в сети возмутило, что в одном магазине хлеб купить можно, а краску для волос - нельзя. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

- Так делают, чтобы меньше народ ходил: если человек знает, что кроме продуктов в ТЦ ничего не продадут, то туда и не поедет, а пойдет в ближайший супермаркет, - пишет комментатор.

- Данная категория товаров попала под запрет, - объясняет «капитан очевидность». - В прошлый локдаун непродовольственные магазины начали вопить, мол «гиперы» торгуют, а нам запретили! Теперь и в «гиперах» не купите - будем штрафовать!

«ЭТО ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС!»

- И ни души! - комментируют ростовчане свои сториз в Инстаграме с видами пустых коридоров ТЦ и скучающими охранниками, что выглядывают из-за витрин.

- Все вымерли! - это подпись к следующей сториз с аналогичными кадрами.

Уже звучали предложения снять продолжение фильма «Я — легенда!», пока обстановка напоминает зомби-апокалипсис. Так что без здоровой доли юмора, как и без QR-кода в ТЦ лучше не ходить.

Вещь, конечно, можно забрать в магазине, но заказать ее нужно в интернете Фото: Артур СЕЛИМОВ

Многие магазины в торговых центрах работают. Но утеплиться к наступающим холодам новым свитером или ботинками по старинке — прогулявшись неспешно под энергичную музыку по рядам, и пощупать каждую кофточку не получится. Спасибо, хоть примерочные работают.

- Самому взять вещь с вешалки нельзя, - рассказывает консультант Андрей. - Вам нужно выбрать определенную вещь, показать на нее и я дам ее на примерку. Если все устроит, оформляем его через онлайн-покупку. После оформления, товар будет готов в течении трех минут. Но не тот, что вы мерили, а аналогичный - вы просто получите ее со склада.

Соседний же магазин работает лишь на выдачу онлайн-покупок. Заказал, забрал в магазине, а померил уже дома, и если не подходит — несешь на возврат.

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ?

А вот строительные магазины, которые к тому же запаслись и разрешенными к продаже непродовольственными товарами первой необходимости, оказались в центре внимания. Раз уж затяжные выходные, дончане взялись за ремонт и все недоделки дома.

Заведения общепита также работают только на выдачу, причем во многих сетях второй раз после охранника на входе спросят QR-код. Кассиры только разводят руками: «Правила такие, да и камеры работают».

Строймагазины как-то удержались в антиковидный "шторм" Фото: Артур СЕЛИМОВ

Аншлаг — в пунктах вакцинации. Если в рабочие дни прошлой недели за сутки прививались около 600 дончан ежедневно, то уже в первые дни 11 тысяч за сутки! Одни пошли за прививкой, чтобы хоть какие-то ограничения их не касались, у других работа требует.

- Прививаются очень многие, - рассказывает медсестра Елена. - У всех появилось свободное время, поэтому люди идут на прививку от коронавируса. Сейчас после нее можно безопасно отдохнуть дома и не переживать за рабочую неделю.

А кто до торговых центров так и не дошел — или не нужно, или все равно без кода не пустят, ищут во всем плюсы и делятся настроением в комментариях.

- Сдались мне эти ТЦ! Сегодня пошел на Центральный рынок, купил мясо, овощи, зелень. А завтра - на рыбалку с друзьями, коль нерабочие дни. И никакие коды не нужны.

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