Запрет на работу кафе и ресторанов в Ростовской области вызвал волну возмущений в социальных сетях

Ростовчан возмутил запрет на работу кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростова оказались недовольны запретом, коснувшимся работы заведений общепита. С 1 ноября, чтобы отведать еду из кафе или ресторана, нужно будет оформить доставку или забрать блюда самому. В одном из городских пабликов в социальной сети появились десятки комментариев по теме.

"Бунтари" озадачились вопросом, для чего же тогда выдается QR-код, если с ним все равно пройти нельзя.

- Зачем вообще делать прививку, если после нее даже нельзя пойти в общепит? В Англии полные стадионы сидят привитых и везде все можно привитым, почему у нас нет? Для чего прививка тогда? - выразил всеобщее мнение один из комментаторов.

Но были и другие.

- Можно подумать, до этого все каждый день в ресторанах питались, а тут вдруг нельзя, - ответила на сообщения другая ростовчанка.

Кто-то предположил, что после окончания действия ограничительных мер какая-то часть заведений может уже никогда не открыться.

Напомним, на время ноябрьских каникул на Дону было принято решение о введение серьезных ограничений, цель которых - снизить число заболевших коронавирусной инфекцией, предотвратив распространения вируса и прервав цепочку его передачи.

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