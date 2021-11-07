Донское Заксобрание потратит на три моноблока более 370,5 тысяч рублей

Донское Заксобрание купит три моноблока Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В донском регионе Законодательное собрание приняло решение обновить в своем здании несколько персональных компьютеров. Чиновники Ростовской области приобретут три современных моноблока. На эти нужды планируется потратить более 370,5 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие принять в нем участие смогут подать свои заявки до 8 ноября. После проведения работы комиссии будет определен победитель, который впоследствии доставит моноблоки в здание правительства Ростовской области. Согласно опубликованной документации, они должны обладать следующими характеристиками: иметь четыре различных USB-входа, шестиядерные процессоры и 16 гигабайт оперативной памяти.

Поставку необходимо будет осуществить до 13 декабря в любой из рабочих дней недели - с понедельника по пятницу - с 9 до 16 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На покупку кондиционеров управление образования Ростова потратит более 200 тысяч рублей.

Их планируется приобрести четыре штуки.