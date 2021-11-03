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Общество3 ноября 2021 7:00

На покупку кондиционеров управление образования Ростова потратит более 200 тысяч рублей

Их планируется приобрести четыре штуки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Ростовское управление образование закупит кондиционеры

Ростовское управление образование закупит кондиционеры

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростовское управление образования приняло решение закупить бытовые кондиционеры. На их приобретение планируется потратить 243,2 тысячи рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 11 ноября. Затем будет проведена работа комиссии, по итогам которой будет определен победитель конкурса, которому будет предстоять доставить бытовые кондиционеры в количестве четырех штук.

Согласно опубликованной документации, поставку необходимо осуществить до 15 декабря. Источник финансирования указан не был.

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