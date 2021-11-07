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Общество7 ноября 2021 20:21

Проектная документация для строительства распределительного газопровода в донском хуторе обойдется в 12,4 миллиона рублей

Желающие принять участие в тендере могут подать заявки до 29 ноября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В хуторе донского региона построят распределительный газопровод

В хуторе донского региона построят распределительный газопровод

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хуторе Широко-Атамановском Зимовниковского района Ростовской области было принято решение отстроить распределительный газопровод, но для его возведения необходимо сначала оформить проектно-сметную документацию. В настоящее время идут поиски подрядчик для выполнения этого вида работ. На разработку проекта планируется потратить 12,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Широко-Атамановского сельского поселения. Желающие представить на одобрение свои проекты могут присылать их до 29 ноября. Затем комиссия выберет победителя, который и займется разработкой проектной документации.

Финансировать проведение работ будет правительство Ростовской области и районная администрация.

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