Проектная документация для строительства распределительного газопровода в донском хуторе обойдется в 12,4 миллиона рублей

В хуторе донского региона построят распределительный газопровод Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хуторе Широко-Атамановском Зимовниковского района Ростовской области было принято решение отстроить распределительный газопровод, но для его возведения необходимо сначала оформить проектно-сметную документацию. В настоящее время идут поиски подрядчик для выполнения этого вида работ. На разработку проекта планируется потратить 12,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Широко-Атамановского сельского поселения. Желающие представить на одобрение свои проекты могут присылать их до 29 ноября. Затем комиссия выберет победителя, который и займется разработкой проектной документации.

Финансировать проведение работ будет правительство Ростовской области и районная администрация.

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