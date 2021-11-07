На усовершенствование газификации в Белокалитвинском районе потратят почти шесть миллионов рублей

В донском хуторе модернизируют газификацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Белокалитвинского района приняли решение усовершенствовать систему газификации в хуторе Титов. Здесь будет построен распределительный газопровод, но для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию. На эти нужды в планах потратить почти шесть миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Белокалитвинского района. Все желающие могут подать заявку до 29 ноября. Комиссия определит победителя, который и займется разработкой проекта.

Финансирование будет осуществляться из областного и районного бюджетов. Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Работы должны быть выполнены в течение семи месяцев с момента заключения контракта с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы.

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Проектная документация для строительства распределительного газопровода в донском хуторе обойдется в 12,4 миллиона рублей.

Желающие принять участие в тендере могут подать заявки до 29 ноября.