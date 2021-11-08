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Общество8 ноября 2021 7:00

Пять донских пропускных автомобильных пунктов получат новое освещение почти за 18 миллионов рублей

Работы планируется выполнить к 10 декабря
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На донских пропускных пунктах появится новое освещение

На донских пропускных пунктах появится новое освещение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять автомобильных пропускных пунктов в Ростовской области будут оборудованы новым освещением. На его замену планируется потратить почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен дирекцией по строительству и эксплуатации объектов Росграницы. Все желающие могут подать свои заявки до 11 ноября. После работы комиссии будет определен победитель, которому будет предстоять заменить освещение на пропускных пунктах Чертково, Весело-Вознесенка, Куйбышево (Мариновка), Новошахтинск, Гуково.

Источник финансирования для проведения работ не раскрывается. Но окончить их полностью необходимо к 10 декабря нынешнего года.

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Деньги выделят из областного и районного бюджетов.