Пять донских пропускных автомобильных пунктов получат новое освещение почти за 18 миллионов рублей

На донских пропускных пунктах появится новое освещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять автомобильных пропускных пунктов в Ростовской области будут оборудованы новым освещением. На его замену планируется потратить почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен дирекцией по строительству и эксплуатации объектов Росграницы. Все желающие могут подать свои заявки до 11 ноября. После работы комиссии будет определен победитель, которому будет предстоять заменить освещение на пропускных пунктах Чертково, Весело-Вознесенка, Куйбышево (Мариновка), Новошахтинск, Гуково.

Источник финансирования для проведения работ не раскрывается. Но окончить их полностью необходимо к 10 декабря нынешнего года.

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Деньги выделят из областного и районного бюджетов.