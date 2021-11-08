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Общество8 ноября 2021 9:00

В Ростовской области ПЦР-тест больше не будет "пропуском" в общественные места

Его смогут предъявлять только несовершеннолетние
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области ПЦР-тест больше не является "пропуском" в общественные места

В Ростовской области ПЦР-тест больше не является "пропуском" в общественные места

Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе с понедельника, 8 октября, снова возобновляют свою работу предприятия, которые были закрыты на период нерабочих дней. Но в связи с этим введены и новые правила для их посещения.

Ранее для посещения общественных пространств требовался один из трех обязательных меддокументов, а теперь таковых осталось всего два: QR-код и справка о перенесенном заболевании. ПЦР-тест больше не послужит "пропуском" в общественные места.

С ним, конечно, можно попасть в ТРЦ, но лишь в том случае, если вы направляетесь в аптеку или расположенный там пункт вакцинации. Он сможет помочь и несовершеннолетним ростовчанам попасть на спортивные мероприятия.

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