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Происшествия8 ноября 2021 10:10

В кафе на Большой Садовой в Ростове ликвидировали открытое горение

Площадь пожара составила 50 кв. метров
Ангелина СКИБА
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Погибших и пострадавших нет. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Погибших и пострадавших нет. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В 9.46 ликвидировали открытое горение в кафе на Большой Садовой в Ростове. Эта информация поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила 50 кв. метров, огнем была охвачена кухня. Информация о ЧП к дежурному экстренной службы поступила в 8.57. В 9.05 пламя локализовали, а в 9.46 его удалось потушить, тлеющий участок еще проливают.

На месте происшествия сейчас работают 46 человек, использовали задействовали 9 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

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