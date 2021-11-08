В кафе на Большой Садовой в Ростове ликвидировали открытое горение

Погибших и пострадавших нет. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В 9.46 ликвидировали открытое горение в кафе на Большой Садовой в Ростове. Эта информация поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила 50 кв. метров, огнем была охвачена кухня. Информация о ЧП к дежурному экстренной службы поступила в 8.57. В 9.05 пламя локализовали, а в 9.46 его удалось потушить, тлеющий участок еще проливают.

На месте происшествия сейчас работают 46 человек, использовали задействовали 9 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео масштабного пожара на мебельном цехе в Ростове

Огнем было охвачено около 300 квадратных метров площади (подробности)