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Происшествия8 ноября 2021 11:05

МЧС: «Пожар в ростовском кафе на Большой Садовой полностью потушили»

Погибших и пострадавших нет
Ангелина СКИБА
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На месте ЧП с огнем боролись 46 человек. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

На месте ЧП с огнем боролись 46 человек. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В 10.47 пожар в Ростове на Большой Садовой полностью потушили. Огнем была охвачена кухня местного кафе. Всего выгорело 50 кв. метров, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Час назад объявили ликвидацию открытого горения, все это время тлеющий участок проливали водой. Изначально пожар вспыхнул в 8.57.

- На месте работали 46 человек, было задействовано 9 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, - добавили в МЧС.

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