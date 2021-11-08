МЧС: «Пожар в ростовском кафе на Большой Садовой полностью потушили»

На месте ЧП с огнем боролись 46 человек. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В 10.47 пожар в Ростове на Большой Садовой полностью потушили. Огнем была охвачена кухня местного кафе. Всего выгорело 50 кв. метров, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Час назад объявили ликвидацию открытого горения, все это время тлеющий участок проливали водой. Изначально пожар вспыхнул в 8.57.

- На месте работали 46 человек, было задействовано 9 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, - добавили в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Большой Садовой загорелось кафе

Информация о возгорании к дежурному экстренной службы поступила в 8.57 (подробности)