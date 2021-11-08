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Общество8 ноября 2021 19:00

Лишившись автомобиля, дончанин был вынужден выплатить все долги

Добровольно погашать задолженность таганрожец наотрез отказывался
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Дончанин оплатил все долги, едва не оставшись без машины

Дончанин оплатил все долги, едва не оставшись без машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области местный житель погасил крупные долги только после ареста автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Ростовской области.

Таганрожец задолжал по налоговым платежам более 266,7 тысячИ рублей. К нему выехал судебный пристав и напомнил о задолженности, но добровольно мужчина ее так и не погасил. В результате приставы-исполнители вынуждены были получить информацию об имеющемся у него в собственности имуществе, коим оказался автомобиль.

В первую очередь было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, а затем машина и вовсе оказалась под арестом.

- Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста на транспортное средство с целью последующей передачи в специализированную организацию для оценки и реализации имущества, - говорится в тексте сообщения.

Едва не оставшись без машины, дончанин вынужден был погасить все долги в полном объеме.

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