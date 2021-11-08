В донской столице горожан возмутила вырубка деревьев при благоустройстве переулка Университетского

Ростовчан возмутила вырубка деревьев на Университетском. Фото: "Ростов Главный"

В донской столице местные жители в одном из городских пабликов в социальной сети возмутились так называемым "благоустройством" переулка Университетского. Сейчас рабочие спиливают в этом месте деревья, которые находятся еще в достаточно хорошем состоянии.

Работы здесь были начаты еще в первых числах сентября. На них было потрачено около 9 миллионов рублей и окончиться они должны к 10 декабря нынешнего года. В скором времени здесь появятся малые архитектурные формы, новое дорожное покрытие и освещение. Кроме того, здесь проведется и озеленение.

Но бдительные ростовчане отметили, что рабочие заняты не только заменой асфальта и тротуарной плитки, но и уничтожением довольно хороших деревьев, а высадка новых совершенно не производится.

«Если это благоустройство, то я — исландский летчик», - написал в комментариях один из пользователей.

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