Ростовчане стали чаще пользоваться безналичной оплатой за проезд

В Ростове горожане стали чаще оплачивать проезд по безналу. Фото: соцсети

В донской столице с января по сентябрь пассажиры городского общественного транспорта стали в полтора раза чаще использовать безналичную оплату, чем два года назад. Об этом сообщил оператор системы ООО «АРПС».

За эти восемь месяцев ростовчане совершили 88 миллионов транзакций. Стоит отметить, что доля платежей через смартфоны и банковские карты выросла почти в два раза. В среднем каждый месяц производится 9,8 миллиона транзакций в месяц, а в день безналичным способом в среднем оплачивается 322 тысячи поездок.

Согласно опубликованным данным, наибольшее число транзакций было совершено 10 сентября 2021 года - тогда было зафиксировано 433 тысячи транзакций в день.

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Об этом говорили на заседании городской думы.