На освещение в Гуково потратят более 62,3 миллиона рублей

В Гуково модернизируют уличное освещение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для наладки уличного освещения в городе Гуково будет потрачено более 62,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзаупок.

Конкурс был объявлен городским управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Все желающие могут подать заявки до 29 ноября. После этого начнется работа комиссии, которая определит победителя, которому будет предстоять провести строительные работы по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей.

Источник финансирования в материалах закупки не был указан. Все работы необходимо будет выполнить до 1 августа 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять донских пропускных автомобильных пунктов получат новое освещение почти за 18 миллионов рублей.

Работы планируется выполнить к 10 декабря.