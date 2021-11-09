Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 7:00

На освещение в Гуково потратят более 62,3 миллиона рублей

Работы необходимо выполнить до 1 августа 2022 года
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Гуково модернизируют уличное освещение

В Гуково модернизируют уличное освещение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для наладки уличного освещения в городе Гуково будет потрачено более 62,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзаупок.

Конкурс был объявлен городским управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Все желающие могут подать заявки до 29 ноября. После этого начнется работа комиссии, которая определит победителя, которому будет предстоять провести строительные работы по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей.

Источник финансирования в материалах закупки не был указан. Все работы необходимо будет выполнить до 1 августа 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять донских пропускных автомобильных пунктов получат новое освещение почти за 18 миллионов рублей.

Работы планируется выполнить к 10 декабря.