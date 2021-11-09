Жители Ростовской области попросили Владимира Путина отменить систему QR-кодов

Президенту пожаловались на «массовую открытую сегрегацию и дискриминация населения»

Жители Ростовской области опубликовали в YouTube обращение к президенту Владимиру Путину. Люди попросили главу государства отменить систему QR-кодов и защитить непривитых граждан, которые страдают от действий властей.

Участники ролика подчеркнули, что каждый человек имеет право самостоятельно решать, нужно ли ему вакцинироваться. При этом разделение по наличию сертификата в магазинах, точках общепита и других заведениях - нарушение прав и свобод, которые прописаны в Конституции.

- Работодатели массово грозят оставить без работы, таким образом принуждая к вакцинации. Без QR-кодов запрещается доступ в оздоровительные комплексы, заведения общепита, театры, музеи. Отказывают в плановой медпомощи. Под видом «вынужденной необходимости» нарушаются наши конституционные права: право на труд, на медицинскую помощь, на обучение, свободу передвижения, - заявили жители Дона.

В видеообращении пожаловались на «массовую открытую сегрегацию и дискриминация населения». Кроме того, ростовчане выразили сомнение, что система разделения по QR-кодам действительно помогает в борьбе с распространением инфекции.

По данным на 9 ноября, за сутки в Ростовской области выявили 646 новых случаев COVID-19, умерли еще 20 человек. Всего же с начала пандемии зарегистрировали 7981 жертву ковида.

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