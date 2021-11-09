В Калмыкии фиксируется низкий прирост заболеваемости коронавирусом

Региону удается оставаться на нижних строчках рейтинга по заболеваемости Фото: Олег УКЛАДОВ

Федеральная статистика по коронавирусу показывает, что Республика Калмыкия демонстрирует низкие темпы заболеваемости. Так, 8 ноября в субъекте зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 в стране — 0,14%. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.

Сегодня, 9 ноября, в Калмыкии заболело больше людей. Регион уже занимает 71 строчку среди субъектов страны, когда вчера был на 85-й.

- По состоянию на утро 9 ноября в Республике Калмыкия зафиксированы 44 новых заболевших. С начала пандемии число зарегистрированных случаев заболевания достигло 32783, а выздоровели 31095. Умерли 675 человек.

Сегодня на последнем месте по заболеваемости ковидом в России — Чукотский автономный округ.

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