В Калмыкии за превышение полномочий накажут сотрудника колонии

Сотрудник калмыкской колонии будет наказан за превышение полноммочий Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Республике Калмыкия сотрудника местной колонии поселения заподозрили в превышении полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что заместитель дежурного помощника начальника колонии-поселения № 3 18 сентября, будучи в дежурной части, набросился на осужденного, который, к слову, не оказывал никакого сопротивления. В результате этого потерпевший получил телесные повреждения.

- В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, - говорится в тексте сообщения.

Сейчас проводится дальнейшее расследование и идет сбор доказательств вины подозреваемого.

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