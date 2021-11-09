Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 ноября 2021 15:27

В Калмыкии за превышение полномочий накажут сотрудника колонии

В настоящее время ему избирается мера пресечения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудник калмыкской колонии будет наказан за превышение полноммочий

Сотрудник калмыкской колонии будет наказан за превышение полноммочий

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Республике Калмыкия сотрудника местной колонии поселения заподозрили в превышении полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что заместитель дежурного помощника начальника колонии-поселения № 3 18 сентября, будучи в дежурной части, набросился на осужденного, который, к слову, не оказывал никакого сопротивления. В результате этого потерпевший получил телесные повреждения.

- В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, - говорится в тексте сообщения.

Сейчас проводится дальнейшее расследование и идет сбор доказательств вины подозреваемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-главу Миллерово будут судить за превышение полномочий при принятии на работу журналиста.

Прокуратура подписала обвинительное заключение.