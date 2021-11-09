Трое дончан лишились трех тысяч рублей за нелегальную торговлю коровами

В Ростовской области местные жители заплатили штраф за нелегальную продажу коров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сальском районе Ростовской области трое местных жителей заплатили штраф за нелегальную продажу коров. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По словам сотрудников ведомства, дончане нарушали ветеринарное законодательство. Они продавали коров не имея при этом никаких ветеринарных сопроводительных документов. Такой поступок нарушает ветеринарное законодательство страны.

- По данным фактам должностными лицами Управления Россельхознадзора в отношении трех нарушителей ветеринарного законодательства составлены протоколы об административном правонарушении по статье 10.6 КРФ об АП. Общая сумма штрафов составила три тысячи рублей, - говорится в тексте сообщения.

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