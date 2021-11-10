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Общество10 ноября 2021 7:00

Внутрипоселковая водопроводная сеть в станице Сладкая Балка будет стоить более 330 миллионов рублей

Деньги выделят правительство области и районная администрация
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В одной из станиц донского края проведут внутрипоселковый водопровод

В одной из станиц донского края проведут внутрипоселковый водопровод

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Целинского района приняли решение оборудовать внутрипоселковую водопроводную сеть в станице Сладкая Балка. На эти нужды планируется потратить более 30 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен районной администрацией. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 29 ноября. Как только будет окончена работа комиссии и определен победитель, ему будет предстоять оказать заказчику услуги по по инженерно-техническому проектированию, не затрагивая объекты культурного наследия.

Финансирование будет осуществляться из областного и районного бюджетов. Согласно опубликованной документации, все работы должны быть выполнены до 15 октября 2022 года.

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Работы необходимо выполнить до 1 августа 2022 года.